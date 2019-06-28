Путин и Трамп договорились найти дипломатическое решение ситуации с Ираном
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились найти дипломатическое разрешение ситуации, которая сложилась вокруг Ирана. Также с обеих сторон прозвучал призыв избегать шагов, способных спровоцировать гонку вооружений. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров , который также присутствовал на встрече лидеров на полях саммита G20 в Осаке.
По его оценке, переговоры прошли в позитивном ключе. Обсуждение ряда вопросов продолжится на уровне представителей.
"Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр от экономики до стратегической стабильности", - цитирует ТАСС министра.
Сайт kp.ru писал, что встреча Трампа и Путина в Японии состоялась в пятницу, 28 июня, и продолжалась почти полтора часа. Главы государств поговорили о международных делах, в том числе о Сирии, Турции и Китае.
В Осаке началась встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU