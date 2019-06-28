Путин и Трамп договорились найти дипломатическое решение ситуации с Ираном

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-28T15:37:32+03:00

Трамп и Путин на встрече в Осаке Фото: REUTERS

Оба президента также призвали избегать шагов, которые могут спровоцировать гонку вооружений

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились найти дипломатическое разрешение ситуации, которая сложилась вокруг Ирана. Также с обеих сторон прозвучал призыв избегать шагов, способных спровоцировать гонку вооружений. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров , который также присутствовал на встрече лидеров на полях саммита G20 в Осаке.

По его оценке, переговоры прошли в позитивном ключе. Обсуждение ряда вопросов продолжится на уровне представителей.

"Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр от экономики до стратегической стабильности", - цитирует ТАСС министра.

Сайт kp.ru писал, что встреча Трампа и Путина в Японии состоялась в пятницу, 28 июня, и продолжалась почти полтора часа. Главы государств поговорили о международных делах, в том числе о Сирии, Турции и Китае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717181" frameborder="0"></iframe> В Осаке началась встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU