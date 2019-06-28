В Москве неизвестные украли целую коробку карт Сбербанка

СЕГОДНЯ 21:32 2019-06-28T21:32:28+03:00

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Неизвестные похитили целую коробку дебетовых и кредитных карт Сбербанка, а потом оставили ее около станции метро Шаболовская на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты России", курьерская служба которой занималась доставкой этого груза.

В компании рассказали, что карты похитили прямо из автомобиля на маршруте следования в офис банка. Их кража не несет рисков компрометации персональных данных клиентов финансового учреждения.

"Службы безопасности "Почты России" и Сбербанка совместно проводят проверку по данному факту", - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Сайт kp.ru писал, что "Почта России" в прошлом году раскрыла крупную банду похитителей посылок. Аферисты воровали лишь те отправления из интернет-магазинов, в которых лежали телефоны и другие гаджеты.

ИСТОЧНИК KP.RU