2019-06-28T22:52:14+03:00
Политика

Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию

Ранее МВД республики пообещало, что больше не пустит российского парламентария на территорию страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Сергей Гаврилов сел на место спикера во время выступления в грузинском парламентеДепутат Сергей Гаврилов сел на место спикера во время выступления в грузинском парламентеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов считает, что вынесенный в его отношении запрет на въезд в Грузию говорит о радикальном настрое представителей официальной власти.

Сайт kp.ru писал, что ранее министр внутренних дел республики Георгий Гахария пообещал больше не пускать на территорию страны российского парламентария, который сел на "чужое место".

"Я считаю, что своим выступлением он заявляет лишь одно: что министерство внутренних дел Грузии не понимает своей меры ответственности за срыв международной конференции и обязательств в отношении дипломатов", - сказал Гаврилов.

Он также возложил на МВД ответственность за разрушение международного авторитета Тбилиси и обвинил ведомство в поддержке устроивших беспорядки "путчистов". Москва же готова и дальше приветствовать у себя грузинские делегации.

"Мы всегда открыты для диалога. (Ждем) на международный форум по развитию парламентаризма. И готовы обсуждать все международные вопросы в открытом режиме", - цитирует РИА Новости Гаврилова.

В Грузии радикалисты сорвали выступление депутатов Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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