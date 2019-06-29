В Стамбуле подросток поймал выпавшую из окна двухлетнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-29T10:57:21+03:00

17-летний парнишка гулял с приятелями, когда увидел маленького ребенка на подоконнике и подставил руки [фото, видео]

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В Стамбуле подросток спас двухлетнюю девочку, выпавшую из окна на втором этаже. Это произошло в минувший четверг, 27 июня, когда 17-летний парнишка гулял с приятелями и увидел малышку, стоявшую на краю подоконника.

Заинтересовался, подошел поближе посмотреть и вдруг понял, что ребенок сейчас упадет. Мгновенно сориентировался, подставил руки и успел подхватить летевшую вниз головой девчушку буквально за секунду до удара о тротуар. Малышка даже не ушиблась.

Когда парнишка уже держал девочку на руках, к нему подошли товарищиФото: кадр с видео

Момент чудесного спасения ребёнка зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения, пишет газета The Daily Mail со ссылкой на турецкие СМИ. На записи видно, как подросток поймал малышку, при этом сумел не только её удержать, но и сам устоял на ногах.

Позже стало известно имя юного спасителя – Феузи Забаат (Feuzi Zabaat), он приехал в Турцию из Алжира, работает в мастерской.

Девочку зовут Доха Мухаммед (Doha Muhammed). Её мама, родом из Сирии, рассказала журналистам, что занималась готовкой на кухне и не уследила за дочкой. Она поблагодарила парнишку, назвав его героем.

Сам же юный алжирец свой поступок подвигом не считает: дескать, на его месте так поступил бы каждый.

«Я сделал то, что было необходимо», - приводит его слова Daily Mail.

Маленькая Доха со своим спасителемФото: кадр с видео

Стоит отметить, что дети часто страдают из-за недосмотра взрослых, и случаи падения малышей с большой высоты, к сожалению, не редкость. Сайт kp.ru неоднократно писал о подобных ЧП. Рассказывали мы и о том, как случайные свидетели чудом спасали падающих с верхних этажей детей.

В конце мая, в преддверии дня защиты детей, уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова озвучила страшные цифры: только за первое полугодие 2018 года из окон выпали 717 детей, 107 из них погибли. В 2019-м ситуация не улучшилась: свыше 100 падений, 15 случаев привели к гибели ребёнка. Больше половины детей младше четырех лет.

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Ребенок нашел на кухне чистящее средство и решил попробовать его на вкус, дети остались одни дома – начался пожар, малыш забрался на подоконник и выпал… О трагедиях, связанных с детьми, мы слышим и читаем постоянно. Иногда на то, чтобы принять правильное решение, есть буквально несколько секунд – важно, чтобы и дети, и родители, и те, кто случайно оказался рядом, знали, как поступить в случае ЧП. Мы собрали советы для детей, родителей и очевидцев о том, что делать в опасных ситуациях (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717383" frameborder="0"></iframe> В Турции 17 летний подросток поймал двухлетнюю девочку, которая выпала из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU