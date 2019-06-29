2019-06-29T12:04:44+03:00
Политика

Трамп серьезно обдумает приглашение приехать в Москву на 75-летие Победы

Накануне президент России Владимир Путин сделал соответствующее приглашение американскому лидеру
Марина ВЕНЦОВА
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Президент США Дональд Трамп заявил, что очень серьезно обдумает возможность посетить Россию в мае 2020 годаПрезидент США Дональд Трамп заявил, что очень серьезно обдумает возможность посетить Россию в мае 2020 годаФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы в мае 2020 года. Об этом он заявил в субботу, 29 июня, на итоговой пресс-конференции G20 в японской Осаке.

Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече в Осаке пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, президент США отреагировал на это позитивно.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что соответствующее приглашение президенту Соединенных Штатов будет направлено в ближайшие дни.

Напомним, в Осаке 28 июня прошла встреча президентов России Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продолжались почти полтора часа.

Трамп назвал Путина «прекрасным парнем».Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся накануне встречу на саммите G20 в японской Осаке "отличной"

ИСТОЧНИК KP.RU

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