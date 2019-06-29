Трамп: США нечестно повели себя по отношению к Турции в ситуации с С-400

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-29T13:17:58+03:00

Трамп признал, что США нечестно повели себя по отношению к Турции в ситуации с С-400 Фото: REUTERS

Американский лидер отметил, что президент Турции "заключил соглашение, он потратил деньги, вложил много денег"

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что Вашингтон нечестно повел себя по отношению к Турции в ситуации с закупками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Скажу вам честно, я полностью на стороне нашей страны, но с ним повели себя очень нечестно", - признал глава Белого дома. При этом он добавил, что президент Турции Тайип Эрдоган «заключил соглашение, он потратил деньги, вложил много денег».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как писал сайт kp.ru, на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в субботу на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке заявил, что в процессе поставок ЗРК С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки.

Накануне, накануне Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает запрет на передачу Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае получения ею российских ЗРС С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU