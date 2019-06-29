Песков: контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-29T14:50:37+03:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в процессе поставок зенитно-ракетных систем Анкаре нет какой-либо отсрочки

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контракт по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий турецкой стороне.

"Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производство, - сказал он. - Частичную".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ранее писал сайт kp.ru, на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным ранее субботу, заявил, что в процессе поставок ЗРК С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки.

Напомним, 28 июня в США был одобрен проект, предусматривающий запрет на передачу Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае получения ею российских ЗРС С-400. Позже глава Белого дома Дональд Трамп признал, что Вашингтон нечестно повел себя по отношению к Турции в данной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU