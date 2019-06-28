2019-06-29T07:05:44+03:00
Политика

Ростислав Ищенко: Зеленский подставился из-за непрофессионализма своей команды

Президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования прокомментировал «КП» скандал, который возник между президентом Украины и главою ее МИДа
Игорь ЯКУНИН
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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- Министр иностранных дел Климкин резко отверг предложения России об освобождении 24 моряков, не посоветовавшись с президентом Зеленским — почему?

- В данном случае это просто глупость президента Зеленского и его команды. Климкин отреагировал на ноту российского МИДа в рамках своих полномочий. И в рамках утвержденной тем же самым Зеленским государственной политики Украины. Украинская позиция по морякам состоит в том, что Россия должна их вернуть без всяких условий.

- Принимая - без оговорок - решение Международного трибунала?

- Да, но ведь Россия это решение не признает. И российский МИД отправил ноту, по моему, через посольство Украины. Было изложено, какими реальными возможностями Украина располагает с точки зрения международного права — для возвращения своих моряков. Там два основных положения - дать гарантии, что моряки будут пребывать на суде в России, либо дать гарантии, что они будут реально отвечать за нарушение российских границ перед судом на Украине.

- Но это, кажется, не соответствует украинской позиции?

- Конечно! Климкин эту позицию знает — и ведь Зеленский её поддержал! Причем даже после того, как он начал пикировку с Климкиным. Президент ведь уже заявил: Путин, отдайте моряков, их мамы дома ждут! И Климкин в рамках своих полномочий заявил, что российское предложение «нас не устраивает».

- То есть, Климкин и должен был поступить так, как он поступил?

- Разумеется! Если бы Зеленский до того выступил с заявлением или написал письмо, что Украина собирается изменить свою позицию по данному вопросу - он мог бы это сделать. И тогда Климкин должен был бы такой неожиданный вариант с ним согласовывать. А так глава МИДа действовал как обычно.

- То есть, Зеленский просто не знает, как работает большая дипломатия?

- Зеленский и его команда вообще не знают, по каким правилам действуют их собственные министерства и ведомства. Но это их проблема. Надо было учиться. И придя на работу в госведомства, хотя бы поинтересоваться правами и полномочиями собственного аппарата. Лавров не присылает всё на согласования Путину, и Помпео не присылает всё Трампу. Иначе там закопаются в бумагах. Зеленский подставился из-за непрофессионализма своей команды. Подняли визг из-за того, что Климкин не слушается президента. Но после того президент заявил ту же позицию, которую подтвердил Климкин. Тут непрофессионализм - и ничего больше.

- Пикировка президента и главы МИДа незалежной как то повлияет на отношения России и Украины?

- Никак не повлияет. Зеленский сначала предлагал Климкину остаться во главе МИДа, тот отказался. Зеленский сразу нашел замену на его место. Но Верховная рада не утверждает отставку Климкина. Как и всех остальных министров — Рада это проигнорировала. 1 июля парламент должен рассматривать представление Зеленского на отставку Климкина. Тот и сам подавал в отставку. Он одним из первых заявил, что с Зеленским работать не собирается. Захотят — отправят. Но 21 июля выборы в Раду. И раньше 2 июля депутаты Климкина не могут отправить в отставку - даже технически. Теоретически к 5 июля они могут справиться с этим - но я в этом не вижу никакой разницы. Правительство все равно слагает свои полномочия перед вновь избранным парламентом. И министр, которого назначат сейчас, все равно уйдет в отставку, как только будет избран новый парламент.

- Новый глава МИДа обязан быть жестко лоялен к Зеленскому лично и к его внешнеполитической линии?

- Было бы неплохо, если б он был хоть чуточку профессионален. Климкин не блистал талантами, но он хотя бы знал механизм структуры, которую возглавляет. Есть огромная команда Зеленского, которую он насобирал. И на фоне назначений, которые он провел — после того, как его команда подставила его с этим скандалом — Зеленскому было бы неплохо иметь хоть одного человека, который бы объяснил ему, как работает дипломатический аппарат.

- Вопрос Украины обсуждали Трамп с Путиным в Осаке, и Меркель его обсудила там же— то есть Украина еще не выпала на обочину мировых интересов?

- Трамп обозначил приоритеты, в первую очередь, заключение нового договора о контроле над вооружениями — и в этот список Украина не попала. Были там Сирия, Венесуэла и еще много чего. С первых строчек повестки дня Украина ушла. Но она будет оставаться в одной из точек внимания мирового сообщества - хотя бы потому, что на востоке Европы государство исчезает. Оно уже находится в состоянии гуманитарной катастрофы. И вот этот прецедент, когда президентская команда не в состоянии понять, что у них произошло в МИДе — это одно из показателей того, до какой степени разложился государственный аппарат.

- Но при том Украина остается одним из транзитеров российского газа. А ведь это вопрос международной экономической безопасности?

- Да, и там уже Молдова бьется в истерике, потому что из Румынии не поступает достаточно газа. А газ через Украину может прекратить идти уже с 1 января 2020 года. И Молдова окажется в очень сложной ситуации. И они ищут выходы из этого положения. Европе чуть попроще — туда можно доставлять газ газопроводами с севера России, и танкерами. Потому ситуация на Украине будет оставаться в фокусе международного внимания — потому что она влияет на соседние государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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