Путин прибыл в Минск на закрытие Европейских игр

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-30T11:45:40+03:00

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В воскресенье, 30 июня, президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. Как ранее сообщал сайт kp.ru, на эту церемонию главу государства пригласил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Приглашение было сделано в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в апреле этого года в Бишкеке. Ранее в Минск прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который также посетит церемонию закрытия Европейских игр. Лукашенко не исключил возможности трехсторонней встречи лидеров России, Белоруссии и Таджикистана.

II Европейские игры начались в Минске 21 июня. Всего в них принимают участие около 3,6 тысяч спортсменов. В активе российской команды в настоящий момент 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей; сборная РФ лидирует в общекомандном зачете медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU