Трамп рассказал о возможном визите Ким Чен Ына в США
Визит председателя КНДР Ким Чен Ына в США состоится в "надлежащее время", однако не стоит ждать этой поездки в ближайшее время. Об этом после переговоров с лидером Северной Кореи заявил президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CNN.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что действительно пригласил Ким Чен Ына посетить США. "Я ему сказал: знаете что, в надлежащее время вы приедете к нам, а мы - к вам. Но нам еще предстоит работа. Посмотрим", - сказал Трамп.
Американский лидер также заявил о создании Вашингтоном и Пхеньяном команд переговорщиков. "Мы согласились с тем, что каждый из нас назначит команду. И команды попытаются выработать некоторые детали. Опять-таки: скорость не является целью, мы хотим посмотреть, сможем ли выработать по-настоящему всеобъемлющую, хорошую сделку", - заявил Трамп, добавив, что команды начнут работу в течение "двух-трех следующих недель".
Вместе с тем президент США отметил, что об отмене санкций США в настоящий момент речь не идет. При этом хозяин Белого дома заверил, что в будущем готов будет при благоприятном развитии событий на переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова отменить эти ограничительные меры. "Мне не нравится, что в отношении его [Ким Чен Ына] страны введены санкции", - заключил Трамп.
Встреча Дональда Трампа, Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоялась в воскресенье на границе между двумя Кореями. Во время этих переговоров президент США стал первым действующим главой Белого дома, ступившим на землю Северной Кореи
Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.
ИСТОЧНИК KP.RU