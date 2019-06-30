Трамп рассказал о возможном визите Ким Чен Ына в США

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-30T13:50:51+03:00

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Визит председателя КНДР Ким Чен Ына в США состоится в "надлежащее время", однако не стоит ждать этой поездки в ближайшее время. Об этом после переговоров с лидером Северной Кореи заявил президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CNN.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что действительно пригласил Ким Чен Ына посетить США. "Я ему сказал: знаете что, в надлежащее время вы приедете к нам, а мы - к вам. Но нам еще предстоит работа. Посмотрим", - сказал Трамп.

Американский лидер также заявил о создании Вашингтоном и Пхеньяном команд переговорщиков. "Мы согласились с тем, что каждый из нас назначит команду. И команды попытаются выработать некоторые детали. Опять-таки: скорость не является целью, мы хотим посмотреть, сможем ли выработать по-настоящему всеобъемлющую, хорошую сделку", - заявил Трамп, добавив, что команды начнут работу в течение "двух-трех следующих недель".

Вместе с тем президент США отметил, что об отмене санкций США в настоящий момент речь не идет. При этом хозяин Белого дома заверил, что в будущем готов будет при благоприятном развитии событий на переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова отменить эти ограничительные меры. "Мне не нравится, что в отношении его [Ким Чен Ына] страны введены санкции", - заключил Трамп.

Встреча Дональда Трампа, Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоялась в воскресенье на границе между двумя Кореями. Во время этих переговоров президент США стал первым действующим главой Белого дома, ступившим на землю Северной Кореи

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717495" frameborder="0"></iframe> Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU