СЕГОДНЯ 18:49 2019-06-30T18:50:40+03:00

В 2009 году исполнительница представляла Россию на "Евровидении", а через пять лет стала русофобкой

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Украинская певица Анастасия Приходько баллотируется в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

Исполнительница будет участвовать в избирательной кампании как кандидат-мажоритарщик от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" в одномандатном округе №11 в Виннице.

"Образование высшее, временно не работает, беспартийная, проживает в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует", - приводит УНИАН сведения о кандидатке.

Напомним, что еще в 2009 году Анастасия Приходько представляла Россию на конкурсе "Евровидение", а в 2014-м неожиданно стала русофобкой. Певица начала выступать перед украинскими бойцами в Донбассе и называть себя "музой карателей".

Сайт kp.ru писал. что в октябре прошлого года она объявила о завершении своей карьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU