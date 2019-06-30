Певица Анастасия Приходько баллотируется в Верховную Раду
Украинская певица Анастасия Приходько баллотируется в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.
Исполнительница будет участвовать в избирательной кампании как кандидат-мажоритарщик от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" в одномандатном округе №11 в Виннице.
"Образование высшее, временно не работает, беспартийная, проживает в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует", - приводит УНИАН сведения о кандидатке.
Напомним, что еще в 2009 году Анастасия Приходько представляла Россию на конкурсе "Евровидение", а в 2014-м неожиданно стала русофобкой. Певица начала выступать перед украинскими бойцами в Донбассе и называть себя "музой карателей".
Сайт kp.ru писал. что в октябре прошлого года она объявила о завершении своей карьеры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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