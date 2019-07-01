Погода в Москве на 1 июля 2019 года: дождь и до 26 градусов тепла
Погода в Москве 1 июля 2019 года будет с переменной облачностью и небольшим кратковременным дождем. Днем температура воздуха составит 24..26 градуса тепла. К вечеру столбик термометра незначительно опустится. Всего на 3-4 градуса.
Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 9-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра.
В Подмосковье 1 июля температура будет колебаться в пределах 23 градусов тепла.
В целом, по прогнозам синоптиков, грядущая неделя в Москве и области будет тепле, чем была до этого. О сильных дождях пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU