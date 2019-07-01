Погода в Москве на 1 июля 2019 года: дождь и до 26 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:34 2019-07-01T07:34:21+03:00

Погода в Москве на 1 июля 2019 года: дождь и до 13 градусов тепла Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве 1 июля 2019 года

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Погода в Москве 1 июля 2019 года будет с переменной облачностью и небольшим кратковременным дождем. Днем температура воздуха составит 24..26 градуса тепла. К вечеру столбик термометра незначительно опустится. Всего на 3-4 градуса.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 9-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Подмосковье 1 июля температура будет колебаться в пределах 23 градусов тепла.

В целом, по прогнозам синоптиков, грядущая неделя в Москве и области будет тепле, чем была до этого. О сильных дождях пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU