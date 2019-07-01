«Тюрьма меня ничему не научила»: Кокорин о своем наказании

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-01T14:45:10+03:00

Футболист отметил, что пока они бездельничают, на них тратят государственные деньги

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Павел Мамаев и Александр Кокорин вот-вот покинут «Бутырку», где провели почти год. Они будут отбывать наказание в разных колониях и уже придумывают себе занятия. Первый мечтает организовать футбольный матч между осужденным и сотрудниками исправительного учреждения, а второй – освоить новую профессию. Если скажут учиться шить, то займется данным дело, но в приоритете закончить курсы по психологии или юриспруденции.

- Я готов в библиотеку. Я бы книги быстро искал по каталогам….Но вообще в нашей стране читать надо только две книги — Уголовный кодекс и Библию, - комментирует Александр Кокорин

Сами футболисты рады, что в их жизни наступила «стабильность», хотя приговор все еще считают несправедливым. И приводят в пример двоих новых знакомых из «Бутырки», которые по аналогичным статьям получили 38 суток.

Не исключено, что братьев отправят в колонию в Белгородской области, а вот Мамаева не захотели «подселять» к приятелям и он будет направлен в иной регион.

На вопрос, чему научила тюрьма Александр Кокорин отвечает «ничему, сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся». Он уверен, что больше было бы толку, если его с братом и Мамаева сразу отправили на исправительные работы.

- Буду тренировать осужденных в колонии, я бы там спортзал современный сделал. Можно кружок спортивный создать и матч организовать, - делится планами Павел Мамаев.

Все трое надеются, что смогу выйти по УДО, если прошение будет отклонено, то старт следующего футбольного сезона они встретят в колонии, пишет сайт mk.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714606" frameborder="0"></iframe> Суд вынес новый приговор Кокорину и Мамаеву, уточнив прежний.

ИСТОЧНИК KP.RU