2019-07-01T15:41:18+03:00
В мире

Полиция силой и слезоточивым газом разгоняет участников демонстраций в Гонконге

Радикально настроенные граждане пытались штурмом взять здание Законодательного совета
Григорий ЛЕОРДА
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Здание удерживают около 200 полицейских.Здание удерживают около 200 полицейских.
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На улицы Гонконга для участия в уличном марше вышли десятки тысяч людей. Так они отмечают 22-ие перехода мегаполиса под юрисдикцию Китая. Среди них множество противников закона об экстрадиции.

Последние в респираторных масках предприняли несколько попыток штурмом взять здание Законодательного совета. Они разбивали стеклянные двери и окна. По некоторым данным, протестующие применили против дежурящих полицейских каустическую соду - средством для очистки труб. Проникнуть в строение им пока не удалось.

Законодательному совету Гонконга впервые объявили "красную тревогу". Это означает полную эвакуацию всех служащих, пишет "Интерфакс". Сейчас здание защищают около 200 полицейских, которые используют против нападающих слезоточивый газ и силу.

Отметим, протесты из-за закона в Гонконге проходят не первый день МИД РФ призвал россиян избегать места акций.

Протестующие штурмуют Законодательное собраник Гонконга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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