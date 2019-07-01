2019-07-01T17:12:20+03:00
Общество

Журналист Иван Голунов вошел в пятерку самых упоминаемых персон июня

Больше в России писали только о Путине, Трампе, Зеленском и Медведеве
Григорий ЛЕОРДА
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журналист в июне стал популярнее бывшего президента Украины и действующего лидера Казахстана.журналист в июне стал популярнее бывшего президента Украины и действующего лидера Казахстана.
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Журналисту Ивану Голунову в июне посвятили больше 51 тысяч заметок на информационных порталах. Такие данные приводит "Система комплексного анализа новостей" (СКАН). Таким образом Голунов вошел в топ-5 самых упоминаемых персон месяца.

Возглавляет рейтинг Владимир Путин, следом за ним идет Трамп и Зеленский. На четвертом месте оказался Дмитрий Медведев. Пятую строчку занял Голунов, пишет "Интерфакс".

Против Ивана Голунова в июне было возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на попытку сбыта наркотиков. Преследование журналиста было прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

ТОП-10 самых упоминаемых персон июня

1. Владимир Путин 332 672 упоминания

2. Дональд Трамп 128 057

3. Владимир Зеленский 125 388

4. Дмитрий Медведев 53 564

5. Иван Голунов 51 313

6. Петр Порошенко 43 290

7. Дмитрий Песков 36 132

8. Си Цзиньпин 32 155

9. Александр Беглов 21 844

10. Касым-Жомарт Токаев 20 715

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ИСТОЧНИК KP.RU

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