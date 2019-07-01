2019-07-01T18:42:03+03:00
В мире

Демонстранты захватили здание заксобрания Гонконга и разрисовали граффити зал заседаний

На стенах зала появились лозунги протестующих
Григорий ЛЕОРДА
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Зонтики - символы акции.Зонтики - символы акции.Фото: REUTERS
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Участники протестных акций в Гонконге после нескольких попыток все же смогли прорваться в здание местного законодательного собрания. Демонстранты расписали зал граффити. Большая их часть это лозунги.

По сообщениям агентства Associated Press, полиция практически не мешала протестующим проникнуть в здание, чтобы избежать столкновений. Заметим, все сотрудники ведомства покинули здание после сообщений об объявлении красного уровня тревоги из-за продолжающихся протестов.

Протестующие исписали стены зала заседаний лозунгами. Фото: REUTERS

Протестующие исписали стены зала заседаний лозунгами.Фото: REUTERS

В это время полиция Гонконга предупредила протестующих, что готовится к зачистке района. Участники погрома призывают людей оставаться на улицах.

"В случае препятствий или сопротивления будет применена необходимая сила", - сказано в сообщении ведомства в социальной сети.

Отметим, протесты из-за закона об экстрадиции в Гонконге проходят не первый день. МИД РФ призвал россиян избегать места акций.

Участники акции устроили погром внутри. Фото: REUTERS

Участники акции устроили погром внутри.Фото: REUTERS

Протестующие штурмуют Законодательное собрание Гонконга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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