2019-07-02T01:34:51+03:00
Политика

Турция обдумывает покупку российских истребителей взамен американских F-35

В ожидании санкций за приобретение С-400 Анкара запаслась запчастями к американской военной технике
Юлия ДИВЕЕВА
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Турция может купить российские истребители, если США не продаст F-35Турция может купить российские истребители, если США не продаст F-35Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Турции обсуждают возможность покупки российских истребителей в случае отказа США продавать стране самолеты F-35. В Анкаре готовятся к худшему сценарию развития событий, передает агентство Bloomberg.

Отмечается, что российские боевые самолеты станут альтернативой американским, пока Турция будет заниматься разработкой собственных боевых самолетов и баллистических ракет. Кроме того, Анкара запаслась запчастями к американской военной технике.

"Турция сделала запасы ключевых запчастей для сделанного в США оружия на случай, если Конгресс введет санкции из-за покупки у России вызывавших споры систем ПВО", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что Вашингтон нечестно повел себя по отношению к Турции в ситуации с закупками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Он напомнил, что Анкара обратилась к администрации Барака Обамы с просьбой о продаже оборонного вооружения и сообщили о желании купить ракеты Patriot. Однако им было отказано.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным 29 июня подчеркнул, что в процессе поставок зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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