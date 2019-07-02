2019-07-02T07:32:23+03:00
Политика

Трамп назвал "игрой с огнем" превышение Ираном запасов обогащенного урана

Президент США заявил, что у него нет послания Тегерану
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Иран затеял игру с огнем, превысив оговоренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимит запасов низкообогащенного урана. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

"Они знают, что делают. Они знают, с чем играют, что они играют с огнем. Так что никакого послания у меня для Ирана нет", - цитирует The Hill главу Белого дома.

В понедельник американский лидер обсудил иранскую проблему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать давление на Иран до тех пор, пока власти этой страны не изменят свою политику по вопросу ядерного оружия.

В свою очередь Тегеран отрицает нарушение со своей стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заверил, что страна готова вернуться к выполнению обязанностей по ядерной сделке, если страны-участники выполнят свои обещания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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