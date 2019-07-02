Трамп назвал "игрой с огнем" превышение Ираном запасов обогащенного урана
Иран затеял игру с огнем, превысив оговоренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимит запасов низкообогащенного урана. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
"Они знают, что делают. Они знают, с чем играют, что они играют с огнем. Так что никакого послания у меня для Ирана нет", - цитирует The Hill главу Белого дома.
В понедельник американский лидер обсудил иранскую проблему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать давление на Иран до тех пор, пока власти этой страны не изменят свою политику по вопросу ядерного оружия.
В свою очередь Тегеран отрицает нарушение со своей стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заверил, что страна готова вернуться к выполнению обязанностей по ядерной сделке, если страны-участники выполнят свои обещания.
ИСТОЧНИК KP.RU