Трамп назвал "игрой с огнем" превышение Ираном запасов обогащенного урана

СЕГОДНЯ 07:32 2019-07-02T07:32:23+03:00

Президент США заявил, что у него нет послания Тегерану

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Иран затеял игру с огнем, превысив оговоренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимит запасов низкообогащенного урана. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

"Они знают, что делают. Они знают, с чем играют, что они играют с огнем. Так что никакого послания у меня для Ирана нет", - цитирует The Hill главу Белого дома.

В понедельник американский лидер обсудил иранскую проблему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать давление на Иран до тех пор, пока власти этой страны не изменят свою политику по вопросу ядерного оружия.

В свою очередь Тегеран отрицает нарушение со своей стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заверил, что страна готова вернуться к выполнению обязанностей по ядерной сделке, если страны-участники выполнят свои обещания.

ИСТОЧНИК KP.RU