В американской тюрьме Мария Бутина потеряла 20 килограммов

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-02T10:57:00+03:00

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Родители Марии Бутиной обеспокоены ее здоровьем. При росте в 170 см она весит 40 килограммов. За время заключения девушка потеряла 20 кг – это произошло из-за стресса и тяжелых условий содержания, уверены родные Марии.

— Она сильно похудела, это бросается в глаза даже во время сеансов видеосвязи. Сама Маша не говорит о проблеме. Такая резкая потеря веса ослабляет иммунитет. Наверняка все произошло из-за стресса, скудной пищи и трудными условиями проживания, - говорит «Известиям» Валерий Бутин.

Россиянка пытается не обращать внимание на данные невзгоды, занимается спортом и саморазвитием. Она совершенствует навыки английского языка, регулярно читает художественную и научную литературу. Родители рассказывают, что Мария начала интересоваться внутренней политикой РФ и даже попросила книги по данной теме. Еще ей разрешено вести для осужденных четыре предмета - математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение.

Ожидается, что Марию Бутину выпустят из тюрьмы 25 октября, после чего ее депортируют в Россию.

Мария Бутина была арестована 15 июля 2018 года перед встречей президентов США и России. Более трех месяцев ее не выпускали из изолятора, прогулки были возможны только ночью, но не более 45 минут. В итоге девушка частично признала свою вину, она нарушила закон, который регулирует регистрацию иностранных агентов. 26 апреля суд в Вашингтоне приговорил Бутину к полутора годам тюрьмы и одобрил ее депортацию в РФ после отбывания срока.

ИСТОЧНИК KP.RU