СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-02T12:05:58+03:00

В Чехии заявили, что ограничение авиасообщения с РФ не связано с политикой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Палаты депутатов подчеркнул, что речь идет только об экономических вопросах

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Чешские представители подчеркнули, что ограничение авиасообщения с Россией никак не связано с политикой.

Зампред Палаты депутатов парламента Войтех Филип заявил, что речь идет только об экономических вопросах.

- Эту проблему надо решить на основе переговоров министерств транспорта Чешской Республики и Российской Федерации, - отметил чешский парламентарий.

Филип также заявил, что для чешской стороны это вопрос транспорта и туристической сферы, и дело не только в туристическом сезоне, сообщает "ТАСС".

- Это только экономические вещи, речь идет о том, сколько самолетов будет летать в Прагу, сколько - в Москву, а также сколько самолетов пролетает через Чехию, сколько - через Россию, - подытожил Филип.

Также вице-спикер парламента подтвердил, что Чехия по-прежнему заинтересована принимать туристов из России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что "Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Прагу из-за решения Чехии. Чешские власти решили аннулировать разрешение авиаперевозчика на выполнение рейсов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717925" frameborder="0"></iframe> Ростуризм помогает путешественникам, пострадавшим от отмены рейсов в Чехию.Валерия ЛЫСЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU