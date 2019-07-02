В Чехии заявили, что ограничение авиасообщения с РФ не связано с политикой
Чешские представители подчеркнули, что ограничение авиасообщения с Россией никак не связано с политикой.
Зампред Палаты депутатов парламента Войтех Филип заявил, что речь идет только об экономических вопросах.
- Эту проблему надо решить на основе переговоров министерств транспорта Чешской Республики и Российской Федерации, - отметил чешский парламентарий.
Филип также заявил, что для чешской стороны это вопрос транспорта и туристической сферы, и дело не только в туристическом сезоне, сообщает "ТАСС".
- Это только экономические вещи, речь идет о том, сколько самолетов будет летать в Прагу, сколько - в Москву, а также сколько самолетов пролетает через Чехию, сколько - через Россию, - подытожил Филип.
Также вице-спикер парламента подтвердил, что Чехия по-прежнему заинтересована принимать туристов из России.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что "Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Прагу из-за решения Чехии. Чешские власти решили аннулировать разрешение авиаперевозчика на выполнение рейсов
Ростуризм помогает путешественникам, пострадавшим от отмены рейсов в Чехию.Валерия ЛЫСЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU