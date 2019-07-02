2019-07-02T12:05:58+03:00
Общество

В Чехии заявили, что ограничение авиасообщения с РФ не связано с политикой

Зампред Палаты депутатов подчеркнул, что речь идет только об экономических вопросах
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Чехии заявили, что ограничение авиасообщения с РФ не связано с политикойВ Чехии заявили, что ограничение авиасообщения с РФ не связано с политикойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чешские представители подчеркнули, что ограничение авиасообщения с Россией никак не связано с политикой.

Зампред Палаты депутатов парламента Войтех Филип заявил, что речь идет только об экономических вопросах.

- Эту проблему надо решить на основе переговоров министерств транспорта Чешской Республики и Российской Федерации, - отметил чешский парламентарий.

Филип также заявил, что для чешской стороны это вопрос транспорта и туристической сферы, и дело не только в туристическом сезоне, сообщает "ТАСС".

- Это только экономические вещи, речь идет о том, сколько самолетов будет летать в Прагу, сколько - в Москву, а также сколько самолетов пролетает через Чехию, сколько - через Россию, - подытожил Филип.

Также вице-спикер парламента подтвердил, что Чехия по-прежнему заинтересована принимать туристов из России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что "Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Прагу из-за решения Чехии. Чешские власти решили аннулировать разрешение авиаперевозчика на выполнение рейсов

Ростуризм помогает путешественникам, пострадавшим от отмены рейсов в Чехию.Валерия ЛЫСЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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