СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-02T12:48:27+03:00

Ростуризм помогает российским путешественникам, которые пострадали от отмены рейсов в Чехию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин прокомментировал Радио "Комсомольская правда" ситуацию вокруг отмены части рейсов из Москвы в Прагу из-за решения Чехии. Он отметил, что российская сторона надеется на положительное решение данного вопроса.

- Ростуризм находится в контакте с Росавиацией со вчерашнего дня. В соответствии с федеральными авиационными правилами, пассажирам и туристам предлагается перебронирование билетов на рейсы других авиакомпаний или действующие рейсы «Аэрофлота», - подчеркнул Горин.

Он также отметил, что туристам предлагается возврат денежных средств за билеты.

- Переговорный процесс идет активно, и мы надеемся, что решение будет положительное, в пользу пассажиров и туристов. Причины неизвестны, - подчеркнул советник руководителя Ростуризма.

Дмитрий Горин заявил, что все рейсы всех российских авиакомпаний были ранее согласованы, на них были оформлены авиабилеты.

- Наверное, это вопросы паритетности, межправительственным соглашением. Все-таки туризм очень важен для Чехии, и мы надеемся на положительное решение вопроса, - подытожил Горин.

Напомним, ранее стало известно о том, что "Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Прагу из-за решения Чехии. Чешские власти решили аннулировать разрешение авиаперевозчика на выполнение рейсов. При этом позже в Чехии заявили, что ограничение авиасообщения с РФ не связано с политикой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717925" frameborder="0"></iframe> Ростуризм помогает путешественникам, пострадавшим от отмены рейсов в Чехию.Валерия ЛЫСЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU