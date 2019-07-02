2019-07-02T12:48:27+03:00
Общество

Ростуризм помогает российским путешественникам, которые пострадали от отмены рейсов в Чехию

В ведомстве выразили надежду на положительное решение данного вопроса
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ростуризм помогает российским путешественникам, которые пострадали от отмены рейсов в ЧехиюРостуризм помогает российским путешественникам, которые пострадали от отмены рейсов в ЧехиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин прокомментировал Радио "Комсомольская правда" ситуацию вокруг отмены части рейсов из Москвы в Прагу из-за решения Чехии. Он отметил, что российская сторона надеется на положительное решение данного вопроса.

- Ростуризм находится в контакте с Росавиацией со вчерашнего дня. В соответствии с федеральными авиационными правилами, пассажирам и туристам предлагается перебронирование билетов на рейсы других авиакомпаний или действующие рейсы «Аэрофлота», - подчеркнул Горин.

Он также отметил, что туристам предлагается возврат денежных средств за билеты.

- Переговорный процесс идет активно, и мы надеемся, что решение будет положительное, в пользу пассажиров и туристов. Причины неизвестны, - подчеркнул советник руководителя Ростуризма.

Дмитрий Горин заявил, что все рейсы всех российских авиакомпаний были ранее согласованы, на них были оформлены авиабилеты.

- Наверное, это вопросы паритетности, межправительственным соглашением. Все-таки туризм очень важен для Чехии, и мы надеемся на положительное решение вопроса, - подытожил Горин.

Напомним, ранее стало известно о том, что "Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Прагу из-за решения Чехии. Чешские власти решили аннулировать разрешение авиаперевозчика на выполнение рейсов. При этом позже в Чехии заявили, что ограничение авиасообщения с РФ не связано с политикой.

Ростуризм помогает путешественникам, пострадавшим от отмены рейсов в Чехию.Валерия ЛЫСЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США планируют ввести пошлины на товары из Европы на 4 миллиарда долларов
Больше половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Толстовку принцессы Дианы выставили на аукцион
Дональд Трамп заявил, что США нужно равняться на Россию
Ученые назвали плохой сон причиной опасной болезни
Чешский минтранс заявил, что полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в Чехии
В Чехии заявили, что ограничение авиасообщения с РФ не связано с политикой
На Украине радикалы «повесили» неугодных депутатов
День независимости по-американски: Трамп обещал показать настоящие танки
Грузия подсчитывает убытки из-за запрета авиасообщения с Россией
В американской тюрьме Мария Бутина потеряла 20 килограммов
Минтранс России прокомментировал ситуацию с отменой авиарейсов в Чехию
Появилось видео испытаний новой ракеты системы ПРО в Казахстане
Стала известна причина ограничений на полеты российских компаний в Чехию
Глава украинской делегации ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
"Уральским авиалиниям" запретили полеты в Прагу
Солнечное затмение 2 июля 2019 года в Москве увидеть не получится
Эксперты составили топ лишних вещей в отпуске
Трамп назвал "игрой с огнем" превышение Ираном запасов обогащенного урана
Погода в Москве на 2 июля 2019 года: тепло, но облачно, возможны дожди и 24 градуса тепла
Российские ВКС провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Netflix представил промо-кадры сериала "Ведьмак"
Трамп одобрил выделение 4,6 млрд долларов на помощь беженцам
"Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Прагу из-за решения Чехии
В России цены на мясо могут вырасти минимум на 10%