Начальник Рижского вокзала едва не лишился должности из-за выходки Пугачевой

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-02T16:31:59+03:00

СМИ записали его в списки безработных, но в РЖД расставаться с работником не захотели

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Выезд Аллы Борисовны в Ригу сопровождался скандалом. Людей возмутило, как звезда показалась на Рижском вокзале. Mercedes-Maybach черного цвета довез певицу прямо к вагону.

В РЖД поспешили оправдать поступок женщины. Мол, машина выехала не на перрон, а на техническую платформу №2, "поэтому автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам". На том и успокоились.

Правда в компании обмолвились, что проведут внутреннюю проверку и сделаю выводы. Это обещание дало основу для слухов. Ряд СМИ сообщили, будто начальник Рижского вокзала лишился должности из-за выходки Пугачевой. В пресс-службе компании поспешили пресечь слухи. Он продолжает работать в должности.

Заметим, в Риге у звезды прием был более народным. С лимузином на перроне ее никто не ждал. Так что свою поклажу пришлось тащить через весь вокзал.

АЛЛА ПУГАЧЕВА с Максимом Галкиным уехали в Ригу 30.06.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU