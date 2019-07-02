2019-07-02T21:22:26+03:00
Общество

Медведев выразил соболезнования родным погибших моряков-подводников

Председатель правительства присоединился к словам президента страны
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Дмитрий Медведев.Дмитрий Медведев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников. Напомним, трагедия произошла накануне в Баренцевом море. Из-за пожара в глубоководном аппарате погибли 14 человек. Известно, что они проводили батиметрические измерения.

Отметим, президент России Владимир Путин большой "потерей для флота и армии". Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны - 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.

Путин принял доклад Министра обороны Сергея Шойгу в Кремле и дал несколько поручений. Во-первых, он дал приказ оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Во-вторых, попросил министра лично выехать в Североморск и услышать причины ЧП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия в Баренцевом море: глубоководный аппарат мог загореться из-за включенного на всю катушку оборудования

Такую версию высказал военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу специалист-подводник. Погибли 14 человек [эксклюзив kp.ru]

МНЕНИЕ

Эксперт из Санкт-Петербурга: 14 моряков-подводников могли погибнуть, спасая корабль

1 июля в российских территориальных водах разыгралась настоящая По сообщению Министерства обороны России, на момент ЧП они занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана. Каких-либо подробностей о случившемся официальные источники пока не дают [подробнее].

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путин отправил Шойгу в Североморск лично разобраться в причинах трагедии

Министр обороны Сергей Шойгу во вторник вечером в Кремле лично доложил Владимиру Путину о трагедии, произошедшей в Североморске. "Как мы и докладывали вам, вчера в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар", - заявил Шойгу [подробнее].

14 подводников погибли на пожаре.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинские активисты готовят протестную акцию на Майдане
Июнь 2019 года побил рекорд метеонаблюдений: такой жары мир еще не видел
Путин поручил упростить получение российского паспорта украинцами
Путин о гибели моряков-подводников: Это большая потеря для флота и армии
Российский миллиардер в день рождения арендовал телешоу "Форт Боярд"
Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6%
WADA подозревает 300 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил
Украина не пригласит наблюдателей ПАСЕ на выборы Рады
Германия оштрафовала Facebook за недостоверные отчеты на 2 млн евро
В массовом ДТП на Кутузовском проспекте погибла многодетная женщина
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при Президенте РФ
Google Карты научились отслеживать загруженность общественного транспорта
В ДТП на западе Грузии пострадали 14 военных