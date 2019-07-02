Медведев выразил соболезнования родным погибших моряков-подводников

СЕГОДНЯ 21:20 2019-07-02T21:22:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников. Напомним, трагедия произошла накануне в Баренцевом море. Из-за пожара в глубоководном аппарате погибли 14 человек. Известно, что они проводили батиметрические измерения.

Отметим, президент России Владимир Путин большой "потерей для флота и армии". Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны - 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.

Путин принял доклад Министра обороны Сергея Шойгу в Кремле и дал несколько поручений. Во-первых, он дал приказ оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Во-вторых, попросил министра лично выехать в Североморск и услышать причины ЧП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия в Баренцевом море: глубоководный аппарат мог загореться из-за включенного на всю катушку оборудования

Такую версию высказал военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу специалист-подводник. Погибли 14 человек [эксклюзив kp.ru]

МНЕНИЕ

Эксперт из Санкт-Петербурга: 14 моряков-подводников могли погибнуть, спасая корабль

1 июля в российских территориальных водах разыгралась настоящая По сообщению Министерства обороны России, на момент ЧП они занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана. Каких-либо подробностей о случившемся официальные источники пока не дают [подробнее].

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путин отправил Шойгу в Североморск лично разобраться в причинах трагедии

Министр обороны Сергей Шойгу во вторник вечером в Кремле лично доложил Владимиру Путину о трагедии, произошедшей в Североморске. "Как мы и докладывали вам, вчера в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар", - заявил Шойгу [подробнее].

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718032" frameborder="0"></iframe> 14 подводников погибли на пожаре.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

ИСТОЧНИК KP.RU