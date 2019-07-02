Медведев выразил соболезнования родным погибших моряков-подводников
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников. Напомним, трагедия произошла накануне в Баренцевом море. Из-за пожара в глубоководном аппарате погибли 14 человек. Известно, что они проводили батиметрические измерения.
Отметим, президент России Владимир Путин большой "потерей для флота и армии". Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны - 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.
Путин принял доклад Министра обороны Сергея Шойгу в Кремле и дал несколько поручений. Во-первых, он дал приказ оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Во-вторых, попросил министра лично выехать в Североморск и услышать причины ЧП.
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1 июля в российских территориальных водах разыгралась настоящая По сообщению Министерства обороны России, на момент ЧП они занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана. Каких-либо подробностей о случившемся официальные источники пока не дают [подробнее].
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Министр обороны Сергей Шойгу во вторник вечером в Кремле лично доложил Владимиру Путину о трагедии, произошедшей в Североморске. "Как мы и докладывали вам, вчера в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар", - заявил Шойгу [подробнее].
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ИСТОЧНИК KP.RU