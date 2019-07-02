Совет Европы требует от России выплатить еще 55 миллионов евро

2 Июль 23:10 2019-07-02T23:10:53+03:00

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Россия должна выплатить еще 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы. Такое заявление сделал пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Он уточнил, что названная сумма - взносы за членство в 2018 году и частично за 2017 год. Внесенные ранее Москвой 33 миллиона евро - это оплата за участие в организации за 2019 год, передает РИА Новости.

Напомним, 27 июня заместитель главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Леонид Слуцкий сообщил, что долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до до ноября текущего года.

Как писал сайт kp.ru, восстановление в правах российской делегации в ПАСЕ произошло спустя пять лет после лишения представителей РФ права голоса в связи с событиями на Украине и воссоединением с Крымом. В 2014 году делегация РФ покинула организацию, отказавшись участвовать в работе ассамблеи без возможности голосовать.

В 2017 году Москва заморозила членские взносы в Совет Европы была заморожена в 2017 году, и в 2016 - 2018 годы не подавала заявку на подтверждение своих полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU