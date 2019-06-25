Россию вернули в ПАСЕ вопреки козням Украины, Грузии и Британии

ОРУЭЛЛ НАОБОРОТ

-Оруэлловская реальность: война - это мир, свобода - рабство, незнание - сила...Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы. - Ред.) нечего делать, - грозил глава украинской делегации Владимир Арьев.

Оруэлловская реальность в ночь на вторник действительно накрыла спокойный Страсбург. Но только с подачи киевлян и примкнувших к ним единомышленников из Британии и Грузии.

В Совете Европы обсуждали возвращение российской делегации после пятилетнего перерыва. Напомним, из-за лишения права голоса в 2014 году в свете событий на Украине наша страна эту площадку бойкотирует, а с июня 2017 года не платит взносы.

И вот теперь европейцы пошли на попятную: отказались обсуждать на июньской сессии расследование крушения малазийского "Боинга" и уплату взносов, и вынесли на голосование резолюцию бельгийского депутата Петры де Суттер о возвращении российских парламентариев.

Однако крикливые оппоненты так просто не сдавались: то требовали перенести голосование на другой день, то даже отстранить от сессии президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Их игнорировали. А уже в отчаянии украинская делегация в связке с грузинами и англичанами внесла рекордные 226 поправок к резолюции (обычно таких бывает 30-40). Мадам Паскье отвела на обсуждение и голосование по каждой по 30 секунд - мудрая женщина. И то работа растянулась далеко за полночь. В то же время из Москвы взял курс на Страсбург самолет с делегацией сенаторов и депутатов.

Россию вернули в ПАСЕ вопреки козням Украины, Грузии и БританииФото: Елена ЧИНКОВА

Если итоговая резолюция была бы для Москвы неприемлемой, то она покинула бы Совет Европы окончательно. Ежели приемлемой, то она в тот же момент должна была подать заявку на участие в работе июньской сессии. На ней будут выбирать нового генерального секретаря и судей ЕСПЧ.

СОВЕТ ЕВРОПЫ РЕШИЛ ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ

Победил позитивный вариант. В ночь на вторник Россию пригласили участвовать в сессии, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. "За" высказались 118 депутатов, 62 - "против" (Украина, Британия, Грузия и Прибалтика) и еще 10 воздержались. В документе сказано, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными санкциям не подлежат.

- Это то, чего добивалась долгих четыре года российская сторона, - напомнил по прилету в Страсбург глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

- Некоторые считают решение неправильным, некоторые - хорошим. Мы должны думать о будущем, - резюмировала автор доклада по России, Петра де Суттер.

"ТРОЛЛИ" ПРОДОЛЖАТ СХВАТКУ

Поведение наших противников глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой окрестил троллингом.

- Кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились. Уверен, что теперь, просидев много часов в зале из-за устроенного господином Лидделл-Грейнджером (представитель Британии. - Ред.), Ляшко, Гончаренко, Арьевым и другими товарищами троллинга (а иначе это сложно назвать) участников старейшей и уважаемой организации, европейцы поняли, с кем имеют дело, - отметил он и объявил о подаче заявки на подтверждение полномочий России.

Группа поддержки УкраиныФото: Елена ЧИНКОВА

Что касается "троллей", то они пообещали продолжить схватку на следующий день.

-ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались возможными, - нагнетал на весь Фейсбук пан Арьев.

А его коллега Ирина Геращенко возложила на ПАСЕ ответственность за "убийства украинцев в Донбассе и Крыму": "Деньги для них оказались гораздо важнее принципов!". Под деньгами имеются в виду взносы, которых бюджету Совета Европы заметно не хватает.

Для оспаривания полномочий нашей делегации несогласным нужно 30 голосов от пяти делегаций. В украинской их дюжина.

Информировать о втором дне битвы уже с участием России "КП" продолжит с места событий.

Страсбург.

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