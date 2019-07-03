2019-07-03T11:37:36+03:00
Общество

В Москве объявили “желтый” уровень опасности из-за грозы

На столицу и область надвигается непогода
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Москве объявили “желтый” уровень опасности из-за грозыВ Москве объявили “желтый” уровень опасности из-за грозыФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Жителей и гостей Москвы и области предупредили и надвигающейся непогоде. Синоптики объявили “желтый” уровень опасности. По данным специалистов, он будет длится 3 июля весь день.

Примечательно, что сильных дождей не ожидается, облачно, но с прояснениями. В течение дня ожидаются, что осадки будут непродолжительными. При этом незначительно похолодает по сравнению со вчерашним днем - до 18-20 градусов. Сильного ветра ждать тоже не стоит до 10 метров в секунду.

Однако “желтый” уровень опасность объявили не только в Москве и области, но и во всем Центральном федеральном округе. Исключением стали Тамбовская, Воронежская и Белгородская области. Там действует “оранжевый” уровень.

Ранее “КП” писала прогноз погоды в Москве на июль 2019 года. Синоптики обещали, что месяц будет спокойным и относительно теплым. При этом количество осадков, как сообщали специалисты, не выйдет за пределы нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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