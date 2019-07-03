В Совфеде призвали россиян не посещать Тунис

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-03T13:20:38+03:00

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В Совете федерации призвали россиян отказаться от поездки в Тунис. Сейчас в стране неспокойно и лучше не рисковать жизнью ради отдыха. Член Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что лучше выбрать российские курорты и быть уверенным в безопасности.

- Во многих странах, особенно там, где бывает большое скопление туристов, есть большая угроза международного терроризма. Менталитет русских людей таков, что они поедут даже туда, где извергается вулкан, надеясь, что их не заденет. Есть наши курорты Крым и Краснодарский край, и если вы хотите отдохнуть на море с детьми, выбирайте их. Благодаря работе наших правоохранителей там безопасно, - комментирует ФАН Клинцевич.

Сразу два теракта произошло в Тунисе за последнюю неделю. Взрыв 27 июня в тунисской столице унес жизни одного полицейского, еще десять человек пострадали.

2 июля случился еще один теракт. Себя подорвал террорист-смертник, который был причастен к прогремевшим ранее взрывам. По предварительной информации, скончался только сам преступник.

ИСТОЧНИК KP.RU