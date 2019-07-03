2019-07-03T19:05:41+03:00
Политика

МИД РФ: Москва готова к диалогу с новым руководством Евросоюза

Ранее лидеры стран Европейского Союза согласовали список кандидатур на посты руководителей институтов ЕС
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ: Москва готова к диалогу с новым руководством ЕвросоюзаМИД РФ: Москва готова к диалогу с новым руководством ЕвросоюзаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва всегда готова к контактам с новыми руководством Европейское Союза при условии, что диалог между сторонами будет равноправным. Соответствующие заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

«Конечно, мы готовы всегда к контактам с ЕС, только надо, чтобы эти контакты были равноправными и заточенными на пользу друг для друга», - сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах диалога с новым руководством Евросоюза.

Напомним, 30 июня, состоялся внеочередной саммит лидеров стран Европейского Союза, созванный специально для достижения компромисса по ряду назначений на ключевые посты руководителей институтов ЕС. Во вторник, 2 июля, список кандидатур был согласован. В среду, 3 июля, состоялось голосование, результатом которого стало назначение на пост председателя Европарламента итальянского депутата Давида-Мария Сассоли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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