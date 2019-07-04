СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-04T10:59:08+03:00

В России предложили сдерживать рост цен на авиабилеты за счет доходов от продажи нефти Фото: Александр ГЛУЗ

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Кабмин предложил компенсировать рост стоимости авиабилетов из доходов за счет продажи нефти. Но только в том случае, если цена на авиакеросин поднимается до уровня выше, чем 48,3 тысяч рублей за тонну. Фактически правительство предложило субсидировать топливо.

- Мы ввели регулирование цен на авиакеросин в зависимости от цен на нефть и договорились, что при цене авиакеросина свыше 48,3 тысяч за тонну, что соответствует примерно $70 за баррель, будем вводить отрицательные обратные акцизы из доходов в бюджет, которые получены за счет нефтегазовых средств, - сказал Антон Силуанов министр финансов России на совещании Путина с членами правительства.

Говоря простым языком, когда цена на топливо будет превышать норму, влияющую на удорожание авиаперевозок, цену будут сбивать на деньги из бюджета страны. Такую меру предложили ввести с 1 августа этого года.

Напомним, что в начале года цены на авиабилеты стали резко расти. Цена полета в эконом-классе увеличилась на 7,5%. "КП" разбиралась что происходит со стоимостью на авиаперевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU