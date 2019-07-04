Суд США не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой

СЕГОДНЯ 10:22 2019-07-04T10:22:28+03:00

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В США федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско запретил Трампу строить стену на границе с Мексикой. Президент планировал потратить на эти цели 2,5 миллиарда долларов. Причем средства он хотел взять из военного бюджета страны. Именно это и стало основной причиной запрета, так как конгресс выделил деньги на другие цели. Таким образом в суде пришли к выводу, что администрациям нарушает федеральный закон.

В процессе принимала участие коллегия из трех судей. Против возведения пограничной стены выступили 2 человека и лишь один за. Местное издание The Wall Street Journal сообщает, что доводы администрации о том, что таких расходов требовали общественные интересы были отвергнуты.

Не исключается вероятность, что представители Трампа попробуют оспорить решение. Однако строительство в любом случае сейчас невозможно. Во всяком случае пока идут судебные тяжбы.

Напомним, что это не первый суд по данному делу. 24 мая калифорнийский суд вынес такой же вердикт. Причина та же - не целевое расходование средств.

ИСТОЧНИК KP.RU