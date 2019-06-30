2019-06-30T03:38:59+03:00
В мире

Суд в США запретил Пентагону тратить бюджетные деньги на стену с Мексикой

Трамп заявил, что его администрация «немедленно» подаст апелляцию, и он уверен в успехе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Сериал под названием «стена Трампа» в Америке продолжается: федеральный суд в Калифорнии заблокировал финансирование Пентагоном строительства ограждения на границе Соединенных Штатов с Мексикой.

В постановлении суда говорится, что 2,5 миллиарда долларов из целевых фондов американского министерства обороны не могут быть использованы на строительство стены, как планировал Белый дом.

Президент Дональд Трамп по этому поводу уже заявил журналистам, что его администрация будет оспаривать решение суда, и он уверен в успехе.

«Мы немедленно подадим апелляцию и думаем, что выиграем ее», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в пятницу судья Северного округа Калифорнии Хейвуд Джиллиам уже заблокировал около миллиарда долларов из средств Минобороны, которые врио главы Пентагона Патрик Шанахан решил выделить на строительство приграничного барьера.

Стоит отметить, что именно вопрос финансирования пресловутой «стены Трампа» стал причиной самого длительного в истории США шатдауна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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