2019-07-04T12:45:45+03:00
Общество

В Москве появятся четыре площадки 5G до конца года

Они будут доступны для всех желающих
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Москве появятся четыре площадки 5G до конца годаВ Москве появятся четыре площадки 5G до конца годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Столица России продолжает идти в ногу со временем. Замглавы департамента информационных технологий Александр Горбатько заявил, что в столице в скором времени появятся первые площадки с сетью 5G. Это будут пилотные, тестовые проекты.

- Буквально в этом году мы запускаем четыре площадки сети 5G. Это будут не просто тесты, а реально работающая инфраструктура, которая будет доступна и для жителей, и для бизнеса, и для стартапов, - сказал Александр Горбатько на Московском урбанистическом форуме.

Московские геймеры уже протестировали современную беспроводную технологию. Ее опробовал и корреспондент “КП”, а позже поделился своими впечатлениями. Пока 5G в России есть только в Сколково. А если вы до сих пор не знаете, что такое 5G, то читайте об этом в материале, где корреспонденты "КП" подробно описывают технологию и примерные сроки ее массового запуска в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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