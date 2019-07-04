Турции предложили закупить российские Су-35, вместо американских F-35

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-04T14:47:12+03:00

Контракт между Анкарой и Вашингтоном под угрозой срыва

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Американская сторона заявила, что не будет осуществлять поставки истребителей F-35 Турции, несмотря на то, что покупатель частично оплатил покупку. Это связано с покупкой Анкарой российский С-400.

По словам военного эксперта Андрея Красноперова, это решение связано с опасением США быть вытесненным с рынка вооружения. В Штатах чувствуют, что Россия постепенно занимает данную нишу и пытаются запугать санкциями всех покупателей нашего оружия.

- Турция вполне может заменить разрекламированные и невероятно дорогие F-35 современными российскими истребителями поколения 4++ Су-35. Это будет отличное решение, так как наши самолеты ничуть не уступают американским, а по некоторым характеристикам даже превосходят их, - комментирует ФАН летчик-инструктор.

Он также согласился с президентом Турции, что все происходящее напоминает грабеж.

Ранее в Турции заявили, что не планируют отказываться от российских ЗРК и первые поставки С-400 могут могут начаться уже на следующей неделе. Сроки исполнения договора - первая половина июля.

ИСТОЧНИК KP.RU