МИД РФ: Трамп с энтузиазмом отреагировал на приглашение приехать на 75-летие Победы

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-04T15:51:48+03:00

Переговоры Путина и Трампа на полях G20 в Осаке Фото: REUTERS

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп с энтузиазмом отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина приехать на празднование 75-летия Победы в Москву, но пока официального ответа от Белого дома не поступало. Соответствующие заявление сделал директор Департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.

«Президент России пригласил прямо непосредственно во время встречи в Осаке президента Трампа приехать в Москву на празднование 75-летия Победы. Президент Трамп с энтузиазмом отреагировал на это приглашение, но, естественно, мы должны дождаться окончательного решения из Вашингтона», - сказал Борисенко.

В минувшую среду, 3 июля, помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что в ближайшие время Кремль направит официальные приглашения на празднование Дня Победы лидерам многих стран. Президент Франции Эмманюэль Макрон уже подтвердил, что принял приглашение Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU