Квартал красных фонарей перенесут на окраину Амстердама

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-04T16:07:33+03:00

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Новости о том, что квартал красных фонарей в Амстердаме закроют совсем или только для туристов стали появляться уже давно. Сейчас же мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема составила план по капитальному ремонту квартала. По ее мнению, сотрудниц секс-индустрии необходимо защитить от толп глазеющих туристов.

- Я считаю, что многие женщины, которые работают там, чувствуют себя униженными, подвергаются насмешкам, и это одна из причин, по которым мы задумали наши меры, - заявила мэр.

Женщина предложила несколько вариантов для исправления ситуации. Перенос квартала красных фонарей на окраину города один из них. Также мэр предложила закрыть уличные витрины, сокращение числа борделей в центре или усиление контроля при проведении обязательного лицензирования работниц.

Как сообщает русская служба BBC, эти предложения в ближайшее время озвучат местным жителям и представителям предпринимательских кругов города.

ИСТОЧНИК KP.RU