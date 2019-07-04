Путин прибыл на встречу со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой
В четверг, 4 июля, в рамках время официального визита в Рим российский президент Владимир Путин прибыл на встречу со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой, с которым он собирается обсудить двусторонние отношения, а также ряд международных тем.
Встреча российского лидера состоялась в официальной резиденции президента Италии - Квиринальском дворце. Путин и Матареллой обменялись рукопожатиями и заслушали доклад начальника почетного караула, после чего направились в сам дворец для проведения переговоров.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в рамках своего визита в Италию российский президент встретился с Папой Римским Франциском, с которым они обменялись подарками.
Незадолго до встречи в интервью газете Corriere della Sera Путин заявил, что у России и Италии давно сложились особые отношения взаимного доверия и партнерства, которые позволили сохранить диалог даже в условиях санкций и экономических ограничений.
Путин прибыл на встречу с президентом Италии.
ИСТОЧНИК KP.RU