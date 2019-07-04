СЕГОДНЯ 18:10 2019-07-04T18:50:40+03:00

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В четверг, 4 июля, в рамках время официального визита в Рим российский президент Владимир Путин прибыл на встречу со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой, с которым он собирается обсудить двусторонние отношения, а также ряд международных тем.

Встреча российского лидера состоялась в официальной резиденции президента Италии - Квиринальском дворце. Путин и Матареллой обменялись рукопожатиями и заслушали доклад начальника почетного караула, после чего направились в сам дворец для проведения переговоров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в рамках своего визита в Италию российский президент встретился с Папой Римским Франциском, с которым они обменялись подарками.

Незадолго до встречи в интервью газете Corriere della Sera Путин заявил, что у России и Италии давно сложились особые отношения взаимного доверия и партнерства, которые позволили сохранить диалог даже в условиях санкций и экономических ограничений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718462" frameborder="0"></iframe> Путин прибыл на встречу с президентом Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU