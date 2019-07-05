Путин и Конте продолжили неформальные переговоры за обедом

СЕГОДНЯ 01:10 2019-07-05T01:10:11+03:00

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После официальной встречи во дворце Киджи президент России Владимир Путин и премьер Италии Джузеппе Конте продолжили неформальные переговоры за обедом на вилле Мадама – в доме приемов итальянского правительства.

В пресс-службе дворца рассказали, что меню трапезы, в основном, составлено на основе рыбы и морепродуктов. В качестве первого блюда гостям предложили пасту с морепродуктами, а на второе – рыбу лаврак с цитрусовыми и флан из свежей зелени. На закуску были поданы небольшие раки и рыбки на подушке из зеленых яблок и персика. Завершил поздний обед легкий десерт из земляники с ванильным мороженым.

За столом, кроме главы российского государства и итальянского премьера, присутствовали вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини, а также вице-премьер, лидер второй правящей партии «Движение «5 звезд», министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент России, прибывший в Рим с официальным визитом, встретился с Папой Римским Франциском, с которым они обменялись подарками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718462" frameborder="0"></iframe> Путин прибыл на встречу с президентом Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU