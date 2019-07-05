2019-07-05T02:39:41+03:00
В мире

В День Независимости США перед Белым домом сожгли американский флаг

Полиция Вашингтона задержала троих участников этой акции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В День Независимости США демонстранты сожгли американский флаг перед Белым домомВ День Независимости США демонстранты сожгли американский флаг перед Белым домомФото: REUTERS
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В четверг, 4 июля, когда все американские граждане отмечали День Независимости США, несколько демонстрантов сожгли звездно-полосатый стяг перед Белым домом. Полиция Вашингтона задержала троих участников этой акции, сообщает газета Washington Examiner.

По данным издания, государственный флаг Соединенных Штатов жгли левые активисты, при этом они выкрикивали антиправительственные лозунги. Причем инцидент произошел менее чем за час до того, как президент Дональд Трамп покинул Белый дом и отправился к Мемориалу Авраама Линкольна, чтобы произнести праздничную речь.

Отмечается, что подоспевшие стражи порядка быстро потушили флаг подручными средствами, однако после эта акция привела к столкновениям «правых» и «левых» активистов, пришлось их разнимать и на некоторое время перекрывать часть территории вокруг президентской резиденции.

К слову, как писал сайт kp.ru, NASA показало красочное фото двойной звезды в созвездии Киль, расположенном в 7,5 тысяч световых лет от Земли. В госдепартаменте назвали запечатленное орбитальным телескопом Hubble свечение «потрясающим фейерверком в честь 4 июля. Однако, если посмотреть на снимок под другим углом, на нем отчетливо виден российский флаг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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