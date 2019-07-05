2019-07-05T11:50:19+03:00
Происшествия

ФСБ задержала гражданина России по подозрению в государственной измене

В настоящий момент сотрудники ведомства проводят следственные действия
Александр ДЖУМАЕВ
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Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизменеСотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизменеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали гражданина России Александра Воробьева по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 4 июля 2019 года в рамках возбужденного по ст. 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены", - говорится в сообщении ведомства.

В ФСБ добавили, что в настоящий момент проводятся следственные действия в рамках расследования данного дела. О других подробностях случившегося пока неизвестно.

Статья 275 Уголовного кодекса России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных этой статьей, сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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