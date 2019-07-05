2019-07-05T14:24:19+03:00
Общество

Московская полиция усилит контроль за уголовными делами по статьям о наркотиках

Глава ГУ МВД Москвы Олег Баранов отметил, что данная работа должна быть организована до 1 сентября
Александр ДЖУМАЕВ
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Полиция Москвы усилит контроль за уголовными делами, связанными с незаконным оборотом наркотических средствПолиция Москвы усилит контроль за уголовными делами, связанными с незаконным оборотом наркотических средствФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полиция Москвы усилит контроль за уголовными делами, связанными с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом заявил глава управления МВД по городу Москве Олег Баранов.

"Проанализировав правоприменительную практику по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и в соответствии со своей компетенцией необходимо принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений", - приводит ТАСС слова Баранова. Глава столичной полиции отметил, что в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся органов внутренних дел.

Баранов также отметил, что работа в этом направлении должна быть организована в срок до 1 сентября. Соответствующее поручение глава столичной полиции дал начальнику главного следственного управления ГУ МВД по Москве Наталье Агафьевой и заместителю начальника ГУ МВД по Москве Сергею Плахих.

В июне этого года в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков был задержан журналист Иван Голунов. В полиции заявили, что при личном досмотре у него было найдено около 4 гр наркотического средства метилэфедрона; сам Голунов заявил, что запрещенные вещества ему подкинули. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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