В мечети на востоке Афганистана прогремел взрыв, ранены более 20 человек

СЕГОДНЯ 00:40 2019-07-06T00:49:30+03:00

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна экстремистская группировка

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером в пятницу, 5 июля, в одной из мечетей на востоке Афганистана прогремел взрыв, в результате пострадал по меньшей мере 21 человек, сообщает агентство Pajhwok на своей странице в Twitter.

Уточняется, что взрывное устройство сработало в мечети города Газни – административного центра одноименной провинции на востоке страны, другие подробности произошедшего пока не приводятся.

До этого времени еще ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок не взяла а себя ответственность за этот теракт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июня в той же провинции Газни террорист-смертник на заминированной машине врезался в автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов, тогда погибли восемь полицейских, еще девять получили ранения. А через несколько дней жертвами ошибочного авиаудара по военной базе в провинции Кундуз стали пятеро афганских солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU