В мечети на востоке Афганистана прогремел взрыв, ранены более 20 человек
Поздним вечером в пятницу, 5 июля, в одной из мечетей на востоке Афганистана прогремел взрыв, в результате пострадал по меньшей мере 21 человек, сообщает агентство Pajhwok на своей странице в Twitter.
Уточняется, что взрывное устройство сработало в мечети города Газни – административного центра одноименной провинции на востоке страны, другие подробности произошедшего пока не приводятся.
До этого времени еще ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок не взяла а себя ответственность за этот теракт.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июня в той же провинции Газни террорист-смертник на заминированной машине врезался в автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов, тогда погибли восемь полицейских, еще девять получили ранения. А через несколько дней жертвами ошибочного авиаудара по военной базе в провинции Кундуз стали пятеро афганских солдат.
ИСТОЧНИК KP.RU