Порошенко снял со своего счета в банке $34 миллиона наличными

СЕГОДНЯ 01:53 2019-07-06T02:04:22+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко с 17 мая по 17 июня снял со своего счета в принадлежащем ему же Международном инвестиционном банке 34 миллиона долларов наличными – то есть, дел около 340 килограммов стодолларовых купюр.

Об этом рассказал широкой общественности юрист Андрей Портнов, который при Викторе Януковиче занимал должность первого заместителя главы президентской администрации. На своей странице в Facebook он пишет, что Порошенко целый месяц почти каждый день снимал в банке разные суммы от одного до двух миллионов долларов.

«Мы зарегистрировали вчера в ГБР (Государственное бюро расследований - прим. ред.) ходатайство с конкретными фактами и датами и планируем доказать, что эти деньги были украдены у государства и отмыты в офшорах», - сообщил юрист.

Андрей Портнов отмечает, что следователям предстоит выяснить, куда экс-лидер Незалежной дел почти 3,5 центнера долларов – «просто спрятал в другое место, спасая их от предстоящего ареста, или на подкуп избирателей, финансирование митингов и содержание подконтрольных СМИ и порохоботов».

Напомним, как писал сайт kp.ru, сейчас Порошенко в преддверии парламентских выборов активно ездит по стране, встречается с избирателями. Он надеется, что его новая политическая сила под названием «Европейская солидарность» пройдет в Верховную раду.

ИСТОЧНИК KP.RU