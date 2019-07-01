Порошенко: «Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики»

СЕГОДНЯ 05:25 2019-07-01T05:31:01+03:00

Экс-лидер Незалежной сделал такой вывод по тогам саммита G-20 в Японии и заявил, что готов помочь Зеленскому советами, связями, авторитетом

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Бывший президент Украины Петр Порошенко убежден, что после того, как страну возглавил Владимир Зеленский, в мире перестали считаться с Незалежной и пытаются «оттеснить» ее «на обочину международной политики».

«Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа «Ничего об Украине без Украины», - привел он себя в пример, говоря о прошедшем в японской Осаке саммите G-20 в эфире телеканала «Украина».

По словам Порошенко, накануне предыдущего саммита «Большой двадцатки» в Аргентине он «провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес».

«Сейчас что-то изменилось? Сейчас – и мы видим эти риски – Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики», - заявил он.

Порошенко добавил, что готов помочь своему преемнику и его команде, чем может: «связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии – мы всегда готовы», пояснив: «Потому что и я, и моя политическая сила – мы государственники». Мало того, он подчеркнул, что «настоятельно рекомендует» новому руководству государства свою помощь.

Как писал сайт kp.ru, ранее он заявил, что Киев впервые не предупредили о встрече президентов России и США на полях саммита в Осаке, назвав это «тревожным звонком» для всех украинцев.

Напомним, беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом на полях саммита в Японии длилась около полутора часов. Лидеры двух стран обсуждали как вопросы двусторонних отношений, так и международную повестку, в том числе ситуацию на Украине.

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ИСТОЧНИК KP.RU