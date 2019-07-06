Рогозин: в 2020 начнется завершающая стадия испытаний «Сармат»
К концу 2019 года основная часть огневых испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» будет завершена, а финальная стадия испытаний ожидается в конце следующего года. Такое заявление сделал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Мы ведем огневые испытания уже. К концу года значительную часть огневых испытаний завершим. Мы планируем, что к концу следующего года мы выйдем на завершающую стадию испытаний», - сказал он.
По словам Рогозина, несмотря на то что были определённые риски, которые в основном были связаны испытательной базой, «никаких срывов не предвидится». «Благодаря усилиям Роскосмоса, его предприятий, новой команды, эти риски сняты», - заключил глава «Роскосмоса».
Напомним, ранее Рогозин новая российская баллистическая ракета способна справиться с абсолютно любой систему противоракетной обороны.
ИСТОЧНИК KP.RU