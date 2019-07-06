Рогозин: в 2020 начнется завершающая стадия испытаний «Сармат»

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-06T15:03:34+03:00

Глава «Роскосмоса» заявил, что в работе с новой межконтинентальной баллистической ракетой никаких срывов не предвидится

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К концу 2019 года основная часть огневых испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» будет завершена, а финальная стадия испытаний ожидается в конце следующего года. Такое заявление сделал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы ведем огневые испытания уже. К концу года значительную часть огневых испытаний завершим. Мы планируем, что к концу следующего года мы выйдем на завершающую стадию испытаний», - сказал он.

По словам Рогозина, несмотря на то что были определённые риски, которые в основном были связаны испытательной базой, «никаких срывов не предвидится». «Благодаря усилиям Роскосмоса, его предприятий, новой команды, эти риски сняты», - заключил глава «Роскосмоса».

Напомним, ранее Рогозин новая российская баллистическая ракета способна справиться с абсолютно любой систему противоракетной обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU