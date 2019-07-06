С 7 июля Тегеран начнет обогащение урана до 5%
С 7 июля Иран приступит к обогащению урана до 5%. Соответствующие заявление сделал советник верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Акбар Велаяти, подчеркнув, что этот шаг имеет абсолютно мирный характер и является ответом на невыполнение участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) своих обязательств.
«Такой шаг отвечает интересам развития мирной ядерной энергетики. Мы преследуем абсолютно мирную цель, потому что у нашей экономики и промышленности имеются потребности в электроэнергии», - передает слова Али Акбар Велаяти телеканал Al Mayadeen.
Ранее президент Исламской республики Хасан Роухани пообещал, что с 7 июля Тегеран станет обогащать уран выше 3,67%, если участники ядерной сделки не начнут соблюдать свои обязательства. Он также заявил, что такие действия Ирана направлены на то, чтобы спасти СВПД, из которого вышли США.
ИСТОЧНИК KP.RU
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