2019-07-06T17:30:00+03:00
В мире

С 7 июля Тегеран начнет обогащение урана до 5%

Советник верховного руководителя Ирана заявил, что участники ядерной сделки должны соблюдать свои обязательства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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С 7 июля Иран начнет обогащение урана до 5%С 7 июля Иран начнет обогащение урана до 5%Фото: REUTERS
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С 7 июля Иран приступит к обогащению урана до 5%. Соответствующие заявление сделал советник верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Акбар Велаяти, подчеркнув, что этот шаг имеет абсолютно мирный характер и является ответом на невыполнение участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) своих обязательств.

«Такой шаг отвечает интересам развития мирной ядерной энергетики. Мы преследуем абсолютно мирную цель, потому что у нашей экономики и промышленности имеются потребности в электроэнергии», - передает слова Али Акбар Велаяти телеканал Al Mayadeen.

Ранее президент Исламской республики Хасан Роухани пообещал, что с 7 июля Тегеран станет обогащать уран выше 3,67%, если участники ядерной сделки не начнут соблюдать свои обязательства. Он также заявил, что такие действия Ирана направлены на то, чтобы спасти СВПД, из которого вышли США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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