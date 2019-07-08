Rustavi 2 возобновил вещание после митингов в защиту россиян

СЕГОДНЯ 08:42 2019-07-08T08:44:05+03:00

С мнением грузинского ведущего не согласились ни народ, ни власти. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В понедельник, 8 июля, грузинский телеканал Rustavi 2 возобновил свое вещание. Оно на несколько часов прерывалось по решению гендиректора Ники Гварамия. Медиаменеджер ждал, когда правоохранительные органы смогут обеспечить безопасность сотрудникам.

Дело в том, что накануне вечером у здания телекомпании собралась толпа. Несколько сотен грузин требовали от руководства канала публичных извинений за грубые высказывания ведущего в адрес России. Гиоргий Габуния на русском языке передал "привет" президенту России Владимиру Путину и заявил, что "его рабам" нечего делать на их красивой земле.

Протестующие требовали увольнение журналиста и гендиректора, а также возбуждения уголовного дела. Гварамия извинилась за грубость Габунии. Заметим, с гражданами страны согласны президент Грузии Соломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и МИД. Все осудили грубые заявления ведущего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718901" frameborder="0"></iframe> В Тбилиси люди требовали извинений от телеканала "Рустави 2" за ругань в эфире в адрес российских властей.Дина КАРПИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU