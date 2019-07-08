Российский МИД осудил грузинского телеведущего, который оскорбил Владимира Путина

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-08T11:15:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство иностранных дел РФ осудило выступление грузинского телеведущего Гиоргия Габуния. Тот в эфире телеканал Rustavi 2 на русском языке и в грубой форме передал "привет" президенту России Владимиру Путину и заявил, что "его рабам" нечего делать на их красивой земле.

"Это беда Грузии", - заявила "Говорит Москва" официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Случившееся стало поводом стихийного митинга под окнами телеканала. Несколько сотен грузин требовали увольнение журналиста и гендиректора, а также возбуждения уголовного дела. Медиаменеджер был вынужден на несколько часов приостановить вещание, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли обеспечить безопасность работникам Rustavi 2.

Слова журналиста осудили президент и премьер-министр Грузии, местный МИД. Глава телеканала принесла извинения за грубую форму, но не суть слов ведущего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718903" frameborder="0"></iframe> "Рустави 2" приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина, прозвучавших в эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU