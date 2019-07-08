2019-07-08T11:15:02+03:00
В мире

Российский МИД осудил грузинского телеведущего, который оскорбил Владимира Путина

Мария Захарова назвала случившееся "бедой Грузии"
Григорий ЛЕОРДА
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Мария Захарова.Мария Захарова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел РФ осудило выступление грузинского телеведущего Гиоргия Габуния. Тот в эфире телеканал Rustavi 2 на русском языке и в грубой форме передал "привет" президенту России Владимиру Путину и заявил, что "его рабам" нечего делать на их красивой земле.

"Это беда Грузии", - заявила "Говорит Москва" официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Случившееся стало поводом стихийного митинга под окнами телеканала. Несколько сотен грузин требовали увольнение журналиста и гендиректора, а также возбуждения уголовного дела. Медиаменеджер был вынужден на несколько часов приостановить вещание, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли обеспечить безопасность работникам Rustavi 2.

Слова журналиста осудили президент и премьер-министр Грузии, местный МИД. Глава телеканала принесла извинения за грубую форму, но не суть слов ведущего.

"Рустави 2" приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина, прозвучавших в эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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