МИД РФ: международные организации должны отреагировать на инцидент в эфире «Рустави 2»
Оскорбление президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» является вопиющим инцидентом, на который должны отреагировать международные организации. Таким образом в министерстве иностранных дел России отреагировали на слова грузинского ведущего Георгия Габунии.
«Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент — яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия», - прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве оскорбления в эфире грузинского телеканала.
Напомним, что телеведущий больше минуты оскорблял российского президента. После этого «Рустави 2» прервал вещание. Поведением журналиста были недовольны как грузинские политики, так и многие сотрудники телеканала, которые стали увольняться после скандальной выходки коллеги.
Десятки людей пришли к зданию "Рустави 2" выразить недовольство словами ведущего.
ИСТОЧНИК KP.RU