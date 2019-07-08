МИД РФ: международные организации должны отреагировать на инцидент в эфире «Рустави 2»

СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-08T12:51:15+03:00

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Оскорбление президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» является вопиющим инцидентом, на который должны отреагировать международные организации. Таким образом в министерстве иностранных дел России отреагировали на слова грузинского ведущего Георгия Габунии.

«Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент — яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия», - прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве оскорбления в эфире грузинского телеканала.

Напомним, что телеведущий больше минуты оскорблял российского президента. После этого «Рустави 2» прервал вещание. Поведением журналиста были недовольны как грузинские политики, так и многие сотрудники телеканала, которые стали увольняться после скандальной выходки коллеги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718902" frameborder="0"></iframe> Десятки людей пришли к зданию "Рустави 2" выразить недовольство словами ведущего.

ИСТОЧНИК KP.RU