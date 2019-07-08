2019-07-08T14:23:30+03:00
Общество

Стала известна причина экстренной посадки самолета Utair Boeing 737

Борт совершил экстренную посадку во Внуково
Мария ИГНАТЬЕВА
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Стала известна причина экстренной посадки самолета Utair Boeing 737Стала известна причина экстренной посадки самолета Utair Boeing 737Фото: Иван ВИСЛОВ
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Самолет авиакомпании Utair Boeing 737 подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту. После этого капитан воздушного судна запросил разрешение на экстренную посадку в аэропорту Внуково. Стало известно о причинах.

- На рейсе Москва-Берлин сработал датчик системы кондиционирования. После чего экипаж принял оперативное решение вернуться в аэропорт вылета, предупредил об этом диспетчерские службы и выполнил разворот с эшелона, - сказали корреспонденту "КП" в пресс-службе авиакомпании Utair.

Ранее сообщалось, что сигнал о чрезвычайном происшествии поступил во время полета, после чего борт развернулся и полетел обратно. Вылетел из столицы он утром 8 июля после часовой задержки. Причина позднего вылета неизвестна. Самолет уже совершил посадку в московском аэропорту Внуково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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