Олег Басилашвили назвал высказывания грузинского журналиста «безобразием»

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-08T14:53:57+03:00

Он предположил, что такие высказывания могут спровоцировать конфликт

Изменить размер текста: A A

Народный артист СССР Олег Басилашвили назвал высказывая грузинского журналиста в адрес Владимира Путина «безобразием».

Советский и российский актер уверен, что это может спровоцировать настоящий конфликт и на телеведущем лежит огромная ответственность.

«Подобные высказывания вообще недопустимы ни в одном народе — ни в русском, ни в грузинском. В адрес президента своей или соседней державы — это вообще безобразие», — сказал Басилашвили.

Данные высказывания порочат не только самого Георгия Габуния, но и вес грузинский народ. Данный поступок может «спровоцировать на то или иное незаконное действие».

«Это безобразие, которое порочит не только самого ведущего, но и весь грузинский народ, который с большой симпатией относится к России», — комментирует телеканалу «360» Басилашвили.

Жители Грузии выпад Габуния восприняли в штыки и вышли на митинг с требованием уволить журналиста.

8 июля вступил в силу запрет на полеты из России в Грузию. Эта мера была введена после антироссийских выступлений в стране. В США выступили с критикой запрета полетов, но в российском МИД напомнили Вашингтону о санкциях, которые регулярно вводятся со стороны Штатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Холод оздоравливает»: Как в России и Грузии отреагировали на оскорбления Путина в эфире «Рустави 2»

«КП» собрала реакцию известных политиков, журналистов на этот скандал (подробности)

Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста.Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста?. Your turn!

ИСТОЧНИК KP.RU