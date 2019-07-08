2019-07-08T14:53:57+03:00
Политика

Олег Басилашвили назвал высказывания грузинского журналиста «безобразием»

Он предположил, что такие высказывания могут спровоцировать конфликт
Елена АКИМОВА
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Олег Басилашвили осудил поступок грузинского журналистаОлег Басилашвили осудил поступок грузинского журналистаФото: "КП" Архив
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Народный артист СССР Олег Басилашвили назвал высказывая грузинского журналиста в адрес Владимира Путина «безобразием».

Советский и российский актер уверен, что это может спровоцировать настоящий конфликт и на телеведущем лежит огромная ответственность.

«Подобные высказывания вообще недопустимы ни в одном народе — ни в русском, ни в грузинском. В адрес президента своей или соседней державы — это вообще безобразие», — сказал Басилашвили.

Данные высказывания порочат не только самого Георгия Габуния, но и вес грузинский народ. Данный поступок может «спровоцировать на то или иное незаконное действие».

«Это безобразие, которое порочит не только самого ведущего, но и весь грузинский народ, который с большой симпатией относится к России», — комментирует телеканалу «360» Басилашвили.

Жители Грузии выпад Габуния восприняли в штыки и вышли на митинг с требованием уволить журналиста.

8 июля вступил в силу запрет на полеты из России в Грузию. Эта мера была введена после антироссийских выступлений в стране. В США выступили с критикой запрета полетов, но в российском МИД напомнили Вашингтону о санкциях, которые регулярно вводятся со стороны Штатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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